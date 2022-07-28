Вытегорские лесники рассказали, как чувствует себя отрасль после введения санкций

Как себя чувствует одно из ведущих подразделений ГК «Вологодские лесопромышленники» на территории Вытегорского района — ООО «ЛДК-2» узнал глава района Александр Зимин.

Они проговорили с управляющим директором предприятия Евгением Игнахиным.

«По словам Евгения Игоревича, производство пиломатериалов сохраняется на прежнем уровне, коллектив в том же количестве. Рынок сбыта переориентируется в основном на юго-восточную Азию, что, безусловно, с учётом закупочных цен у потребителя и немалой долей транспортных издержек всовокупе с низким по мнению бизнеса курсом доллара сказывается не очень позитивно на итоге работы. Для экспортоориентированного предприятия сейчас это серьёзная проблема. Тем не менее, даже несмотря на „закрытие“ рынка Европы с 10 июля, отгружены и отправлены два теплохода в Египет с 13 тыс куб м пиловочника. Прорабатывается вопрос о поставке сырья в количестве, необходимом для переработки и дальнейшего гарантированного сбыта с целью максимально сохранить объёмы производства и рабочие места», — говорит Александр Зимин.