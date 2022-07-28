В Вологде готовятся опробовать новую схему движения на старом рынке

Уже в августе в Вологде могут опробовать новую схему движения в районе старого рынка.

«Сейчас с Октябрьского моста можно съезжать налево и направо. В результате скапливаются пробки по ул. С. Орлова, на Торговой площади, пр. Победы, на улицах Мира и Лермонтова. Автомобилисты, которые хотят повернуть налево после моста, испытывают глобальные проблемы. Было принято одно из решений — убрать левый поворот для обычных автомобилистов и запустить в этом направлении только общественный транспорт», — говорит заместитель руководителя Службы городского хозяйства по безопасности дорожного движения Илья Колосов.

Второе решение — организовать островок безопасности на пересечении проспекта Победы и Торговой площади, чтобы структурировать потоки. Этот участок обозначен уже сейчас с помощью сигнальных столбиков. После того как схема начнет действовать, автомобилисты будут двигаться следующим образом: одностороннее движение по пр. Победы от Торговой площади до ул. Мира и от ул. Мира до ул. Батюшкова поменяет направление.

Автомобилисты, съезжающие с моста и желающие проехать на ул. Мира, должны будут с Торговой площади повернуть налево на пр. Победы, а затем оттуда — направо или налево. Те, кто едут по пр. Победы со стороны ул. Ленинградской, также смогут проехать по данному одностороннему участку и повернуть на ул. Мира.

«Ранее на ул. Мира была запрещена парковка „елочкой“ и введена параллельная парковка, чтобы беспрепятственно могли ехать два потока машин в две полосы. По пр. Победы также будет введена от ул. Мира до Торговой площади именно параллельная парковка. Потому что сейчас машины встают перпендикулярно, и мы прекрасно понимаем, что два потока там просто не влезут. Кроме того, на ул. Мира будут демонтированы два существующих пешеходных перехода и будет оборудован один регулируемый переход по центру этого участка», — добавил Илья Колосов.

Изменения коснутся участка от пр. Победы, где находится выезд с городского рынка через ул. Батюшкова мимо сквера. Сейчас в этом месте автомобилистам можно поворачивать направо и налево. После вступления схемы в силу правый поворот будет запрещен, машины смогут поворачивать в две полосы налево, в сторону ул. Ленинградской по пр. Победы.

«Небольшие изменения коснутся перекрестка улиц Козлёнская и Мира. Перед самым пешеходным переходом будет запрещена парковка на протяжении 15–20 метров, чтобы сделать три полноценные полосы. Крайняя левая полоса занята, как правило, теми автомобилистами, которые хотят повернуть налево. Чтобы улица Мира двигалась быстрее, мы убираем часть парковки и запускам машины в две полосы. После перекрестка они спокойно разъезжаются в четыре полосы», — прокомментировали в Службе городского хозяйства.

Небольшое изменение вступит в силу на ул. Батюшкова. Перед выездом на перекресток Октябрьской — Герцена, с правой полосы введут парковочную зону — полутораметровый коридор со стороны парка. От проезжей части зона будет отделена столбиками. При этом движение с ул. Батюшкова будет разрешено только направо на ул. Октябрьскую. Проезд прямо на ул. Мира, который существует сейчас, будет запрещен.

Первое время на перекрестках пр. Победы и Торговой площади, ул. Мира и пр. Победы, Мира — Сергея Орлова будут дежурить сотрудники ГИБДД.