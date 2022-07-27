В Вытегре после жалоб жителей, решили убрать надгробную плиту с улицы города

27.07.2022 [Общество]

Александр Зимин принял решение убрать надгробную плиту с улицы вытегры. Ранее жители пожаловались, что прямо на дороге лежит надгробие 1928 года.

«Известный факт, что многие большие стройки делаются частично, как говорят, „на костях“, имея в виду старые кладбища, захоронения, попадающие под строительство водных, дорожных магистралей, крупных объектов. Город Вытегра в некоторой степени тому пример. Во время строительства Волго-Балтийского водного пути первый шлюз пришёлся как раз на старое кладбище. В те времена долго думать и рассуждать об этической стороне вопроса принято не было, надо было развивать экономику Советского государства, поднимать народное хозяйство, судить никого не берусь. Краеведы, старожилы города рассказывают, как могильные плиты находили свое применение на территории Вытегры в виде фундаментов, основы для дорог и прочих вариантов использования. Периодически их „выжимала“ земля. Так случилось и сегодня, когда жительница заречной части города, где и находится шлюз N 1, обнаружила во дворе многоквартирного дома по улице 3 Интернационала, 24 подобную находку», — написал Александр Зимин.

Он считает, что надгробным плитам на улицах не место. Уже завтра надгробная плита будет изъята и перевезена к Сретенскому храму, куда такие находки попадают на протяжении многих лет.

Также глава района обратился к вытегорам с просьбой о подобных случаях сообщать в администрацию Вытегорского района, либо лично любым способом, либо звонком в ЕДДС района по телефону 89315027504

Тэги: Вытегра, надгробия

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