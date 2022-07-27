У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации

У череповчанина Юрия Маркова, участвовавшего в спецоперации на Украине, судебные приставы списали деньги, полученные им по контракту.

«У меня приставы забрали 195 тысяч рублей. Вот и сейчас, многим добровольцам не выплатили зарплату или приставы забирают у нас обещанные Путиным деньги. В надежде, что добровольцев будет меньше из-за того что нас обманывают. Враги уже радуются, что добровольцы в напряге. Мы завоевали своим здоровьем, а кто и жизнью, эти деньги. Пусть лучше одумаются враги России и Путина: они играют с огнем», — написал Юрий Марков у себя на странице во «ВКонтакте».

Позже он добавил, что «приставам наплевать что вы погибаете, что вы там рискуете жизнью, им наплевать что с военных денег нельзя снимать деньги».

«Так что хотите бесплатно воевать идите вас ждут. И в военкоматах и приемных пунктах. Почему я должен лишаться того что мне государство выдилило за *****»? — возмущается бывший участник спецоперации (орфография сохранена).

Юрий Марков выразил уверенность, что происходящее с ним какой-то заговор против страны.