В Вологде подросток сломал нос полицейскому во время задержания

В Вологде 16-летний подросток сломал нос сотруднику ДПС во время задержания.

Инцидент произошёл в июне 2021 года. Пьяный юноша управлял автомобилем и стал виновником ДТП. Сотрудники ДПС решили доставить его в отдел полиции, но тот, сопротивляясь, пнул одного из них и ударил головой в лицо второго, причинив перелом носа.

Спустя некоторое время — в июле 2021 года — тот же подросток принял участие в групповом избиении 34-летнего и 45-летнего мужчин. Вместе с юношей в избиении участвовали двое его 17-летних знакомых — парень и девушка — и двое их совершеннолетних приятелей.

«Пьяные парни нанесли незнакомцам неоднократные удары руками, ногами и палками, повалив на землю, а девушка бросила камнем в голову одного из упавших, а также отгоняла бросками камней прохожих. В результате молодые люди причинили обоим пострадавшим, 34 и 45 лет, тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

После этого 16-летний юноша и совершеннолетние участники драки руками, ногами и палками нанесли повреждения машине пострадавших, завели её и направили авто на мусорные баки. Общая сумма имущественного ущерба составила около 46 тысяч рублей.

«В целях обеспечения возмещения причиненного вреда здоровью и имуществу потерпевших следователи наложили арест на два автомобиля общей стоимостью 145 тысяч рублей, принадлежащих законному представителю одного из несовершеннолетних обвиняемых», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Расследование уголовного дела в отношении всех пятерых обвиняемых завершено. Его материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.