Российские киностудии не могут снимать фильмы без импортного оборудования

Киностудия «Ленфильм» признает, что российское оборудование для сьемок фильма отсутствует. Из-за этого компания не сможет выполнить правительственное поручение по импортозамещению.

«К сожалению, такое российское оборудование отсутствует», — говорится в отчете киностудии.

При этом у студии есть возможность предоставить для съемок фильмов и сериалов свои павильоны, однако из-за высоких требования к качеству оборудования спрос на отечественную технику отсутствует.

Руководство компании признает, что весь процесс съемок фильмов на 100% проходит именно на импортном оборудовании, а также иностранном программном обеспечении. Кроме непосредственно камер для съемок нужны штативы, мегафоны для общения между представителями съемочных групп, множество микрофонов, генераторы дыма, тумана или акустические панели, создающие качественный звук.

Как пишет РБК, на сайте магазина кинооборудования «Киносклад» практически вся представленная техника, в том числе расходные материалы — импортная. Даже рабочие перчатки для осветителей, которым требуются перчатки из особых термостойких материалов — американские, клей для петличных микрофонов немецкий, генераторы дыма — тайваньского производства, видеокабели и разъемы японские и т. д.

При этом ветераны киноиндустрии говорят, что последний раз отечественная техника применялась на съемочных площадках в конце 90-х годов прошлого века. Но если техника сможет проработать в киностудиях еще не один год, то отсутствие программного обеспечения, к которому компаниям перестали предоставлять доступ, сказывается на конечном продукте уже сейчас.

Пожалуй, сильней всего отсутствие ПО может ударить по мультипликации. Если киностудиям программы нужны в большей степени для сведения конечного продукта, то мультфильмы полностью создаются на компьютерных программах.