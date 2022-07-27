Конкурс на строительство «умной спортивной площадки» в Ковыринском парке отменен

27.07.2022 [Общество]

Автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» отменило закупку на строительство «умной строительной площадки».

«Комиссия решила: Отменить аукцион на выполнение инженерных изысканий, проектных работ, проверки сметной стоимости и работ по созданию (строительству) «Умной» спортивной площадки по ул. Гагарина в г. Вологде», — значится на размещенном на сайте госзакупок 27 июля решении конкурсной комиссии. Сообщает GorodVO.

Ранее NewsVo писал, что на месте станции юннатов в Вологде собираются строить «умную спортивную площадку» за 30 млн. рублей, хотя власти обещали, что не будут трогать это место. Территория Ковыринского парка имеет статус объекта культурного наследия «Усадьба Засецких с парковым ансамблем 18-19 вв». 

Разговор о том, что в городе появится спортивная площадка на месте станции юннатов ведется уже не первый год.

Здание станции юных натуралистов в Ковыринском парке сгорело в 2015 году. Позже, в 2019 году, здесь собирались строить Ледовый дворец, но местные жители и общественники отстояли территорию и стройку перенесли в Бывалово к стадиону «Локомотив».

В 2020 году градозащитное движение «Настоящая Вологда» сообщало, что территория бывшей станции юннатов с яблоневым садом не даёт покоя областным властям. Её хотят застроить спортивными объектами.

«Земля принадлежит областному бюджету и по некоторым данным передана в управление стадиона «Витязь». И кажется, им не терпится развивать не общедоступное пространства и озеленение, а огораживать заборы для объектов: теннисных кортов, хоккейных коробок и так далее. Как нам сообщили, в ближайшее время должен быть презентован некий проект размещения спортивных объектов на территории бывшей станции юннатов», — сообщали два года назад градозащитники.

Они напоминали властям о двух важных документах. Это правила землепользования и застройки города Вологды. По которым территория бывшей станции юннатов относится к категории р1 «зеленые насаждения общего пользования», где не могут размещаться физкультурно-спортивные объекты. Эта норма введена в 2019 года.  Второй документ — приказ комитета по охране ОКН. Территории Ковыринского парка (частью которого является бывшая станция юннатов) и усадьба являются достопримечательным местом. Это значит, что территория должна развиваться как усадебный парк, а не спортивный объект.

Градозащитники говорят, что стадион Витязь итак имеет большую территорию, а дополнительная установка спортивных объектов уничтожит исторический ландшафт парка. 

«Рядом построен на бюджетные средства огромный спортивный комплекс, уничтожив часть травянного покрова. И теперь, более гектара зелени совершенно необходимой для этой территории плотной застройки, опять планируют уничтожить. Вместо того, чтобы пустить людей на стадион бесплатно, как это было раньше, до того», — поясняют в комитете защиты Ковыринского парка.

Жители также говорят, что в той части города, где находится Ковыринский парк, итак нет зеленых зон, а если часть парка уйдет под застройку спортплощадки, люди лишаться того, что у них осталось.

Тэги: Строительство, Ковыринский парк

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