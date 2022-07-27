По итогам первого полугодия бюджет Вологодской области исполнен с профицитом

Исполнение бюджета Вологодской области за первое полугодие 2022 года характеризуется положительными тенденциями. Сообщают в правительстве региона. Это обусловлено как наличием запаса прочности в экономике в начале года, так и превышением роста доходной части над ростом расходов за период с января по июнь.

«Поступление налоговых и неналоговых доходов за шесть месяцев текущего года сложилось выше уровня аналогичного периода 2021 года на 11,3 млрд. рублей, или 24,5%», — сообщила заместитель Губернатора, начальник Департамента финансов области Татьяна Голыгина.

Половина прироста собственных доходов в размере 5,7 млрд. рублей обеспечена за счет увеличения платежей по налогу на прибыль организаций. В структуре поступления источника 37% от общего сбора приходится на металлургию, 26% — на агрохимию, порядка 9% — на Газпром.

По итогам 6 месяцев 2022 года по сравнению с показателями прошлого года наблюдается повышение сумм поступления налога на имущество организаций на 1,1 млрд. рублей и налога на доходы физических лиц на 0,9 млрд. рублей. В январе–июне текущего года в объеме 1,2 млрд. рублей в бюджет поступил введенный с января 2022 года новый доходный источник — акциз на сталь жидкую.