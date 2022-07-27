В Вологде девушка заморила голодом добермана, которого взяла себе на содержание

27.07.2022 [Общество]

В Вологде девушка заморила голодом собаку, которую взяла себе на содержание. Девушка заперла собаку в гараже и уехала, животное умерло без еды и воды. 

Эта история началась еще в апреле. Добби хотели успыпить бывшие хозяева, так как он кусал детей. Но зоозащитники взяли собаку себе. Они объявили поиск человека, который готов был бы справиться с характером собаки. Честно написали о его особенностях в группе DoberHelp (ДоберХелп) команда помощи доберманам.

«У Добби не простой характер, может укусить если чего ему не понравится. Агрессии на других животных нет, туалет строго улица Ждём ответственных людей готовых серьезнo заниматься с собакой!!! Посещениe дрессировочной площадки с кинологом обязательно», — писали в апреле зоозащитники. 

Собаку отдавали в собственное жилье, тем, кто умел успешный опыт с доберманами и прочими темпераментными породами, в дом без маленьких детей, с дальнейшим отслеживанием жизни собаки, ненавязчивым, но пристальным, с поправкой на его характер.

Вскоре на объявление откликнулась девушка Настя. Она забрала собаку к себе под договор ответственного содержания. Поначалу отвечала на сообщения зоозащитников, а потом пропала. 

«Ей было сказано, что в любой ситуации звони пиши, мы поможем всегда! Деньгами, кормом, или же заберём его обратно! Последнее время пропала. Перестала выходить на связь. 9 июля обещала скинуть фото собаки, и все тишина. Решили мы забить тревогу, так как оборвали ей телефон и закидали смс в вк. Пришла девушка на адрес, но дома никого не оказалось. Спросила у соседки, а та поведала жуткую историю, что Добби мертвый в гараже!!!!! Что Насти дома нет уже месяц», — пишет Анна Акишева, которая следила за жизнью добермана. 

«Она просто заморила пса голодом! Не удивлюсь, что все её фото были вранье! Сначала пёс лаял, скулил и скребся в душном гараже без еды и воды, потом стих, она подошла к жильцу дома, тот сказал у меня нет денег ему на корм, и корма Настя не оставила, уехала, забив на пса!», — делится историей Анна у себя на странице в ВК. 

24 июля 2022 года зоозащитниками было написано заявление в полицию. Девушка скрывается, на связь не выходит.

Тэги: собаки, жестокое обращение с животными

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