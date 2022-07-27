Сбербанк повышает стоимость операционных уведомлений

1 августа Сбербанк повысит стоимость ежемесячных уведомлений об операциях. Цена будет зависеть от типа карты и составит 40 или 70 рублей. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

«С 1 августа изменится стоимость услуги банка уведомления об операциях. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Неизменным стоимость операционных уведомлений останется для кредитных карт, для которых эта услуга является бесплатной.

В банке уточнили, что повышение стоимости уведомлений случилось впервые за 20 лет. Такое решение вызвано с увеличением объема бизнеса в два раза за последние пять лет.