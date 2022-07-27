В Вологде зарегистрировали двух кандидатов в депутаты Гордумы по округу № 17

27.07.2022 [Политика]

Территориальная избирательная комиссия города Вологды зарегистрировала двух кандидатов в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17. Сообщает GorodVo.

Первым кандидатом стал представитель Либерально-демократической партии России домохозяин Сергей Дубровка. Вторым – заместитель генерального директора по производству компании «Строительная индустрия» Дмитрий Швецов, которого выдвинула партия «Единая Россия». Обоим выданы удостоверения установленного образца.

Дополнительные выборы депутата Вологодской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 17 назначены на 11 сентября 2022 года.
Участок № 17 включает в себя: полностью – улицы Архангельская и Евковская, частично – улицы Воркутинская, Конева, Пригородная и Технический переулок.

Тэги: депутаты, выборы, гордума

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