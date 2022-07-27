Семилетний мальчик прибрал берег реки Вологды и предлагает другим присоединиться к нему

27.07.2022 [Общество]

Семилетний Кирилл из Вологды предлагает сделать берега рек чище. 

Сделать это можно просто так или, приняв участие в экологическом областной конкурсе «Кружевная вода». Перед участниками стоит простая задача — убрать от мусора прибрежную зону любого водоема, затем сфотографировать результат работы. После фото необходимо отправить организаторам конкурса. Заявки принимаются до 31 августа. Победителей ждут дипломы и подарки.

Участником эко-акции стал и 7-летний Кирилл.

«Он с трех лет помогает природе: ежегодно убирает мусор на берегах водных объектов, высаживает деревья, изучает места произрастания борщевика Сосновского, разделяет отходы и сдаёт их в переработку. Для него это норма. Живёт в семье экологов. Желает в будущем работать в авиалесохране», — рассказала мама Кирилла Лариса Тимошенко.

Вот и в это раз мальчик надел перчатки, взял пакет и прибрался на берегу реки Вологды недалеко от Красного моста. Кроме того, ребенок очистил прибрежную зону на Лисицинском карьере Вологодского района. 



 

Тэги: Экология, чистота

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