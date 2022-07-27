Родители школьников Вологодской области могут поучаствовать в акции «Добрый букет»

Благотворительный фонд «Хорошие люди» запустил благотворительную акцию «Добрый букет».
Фонд приглашает присоединиться к акции родителей школьников и вместо покупки многочисленных букетов сделать благотворительное пожертвование, чтобы помочь больным вологжанам с онкологическими заболеваниями.
«Конечно, мы не призываем вас оставить дорогих преподавателей совсем без цветов. Предлагаем подарить учителю от класса один роскошный букет, а остальную сумму, сэкономленную на покупке цветов, потратить на благотворительные цели и специальные программы для детей с онкозаболеваниями», — сообщают в фонде.
Есть два варианта участия в акции:
1. Вместе с единомышленниками:
найдите единомышленников в своем классе;
зарегистрируйтесь на https://fond.region35.ru/projects/sbor-sredstv/akciya..
создайте событие и поделитесь ссылкой для внесения пожертвования со своим классом;
1 сентября придите на линейку с одним букетом от класса и символикой проекта и не забудьте рассказать об участии в акции в своих социальных сетях с хештегом#Добрыйбукет35
2. Самостоятельно:
перейдите по ссылке https://fond.region35.ru/about/sposobyi-perevoda-sred..
внесите любую комфортную для вас сумму;
сделав пожертвование, пришлите фотографию с Первого сентября на нашу электронную почту [email protected], чтобы мы поздравили вашего школьника, класс или даже целую школу от имени фонда и поблагодарили за участие в таком важном и добром деле.
Перечисленные деньги будут направлены на оказание срочной помощи тяжелобольным детям и взрослым, на приобретение дорогостоящих препаратов, клинические обследования и высокотехнологическую помощь.
Узнать подробности акции можно:
— написав на почту [email protected];
— позвонив по телефону +7 911-526-09-90.
В благотворительной акции «Добрый букет» в прошлом году было собрано 238 546 рублей.
В акции приняли участие 1140 школьников, 56 классов и 23 школы Вологодской области.