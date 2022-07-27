Мэр Череповца заявил, что жители города могут брать плату за незаконно установленные павильоны у домов

27.07.2022 [Общество]

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил об обнаружении 22 палаток, которые незаконно установлены на территории многоквартирных домов. Он посоветовал жителям брать аренду с владельцев самостроев. 

«Примерно полтора года назад мы избавили наш город от павильонов, самовольно установленных на землях общего пользования. Сразу после этого управляющие компании начали задавать вопросы про незаконные объекты на территориях обслуживаемых домов. Стало понятно, что проблема носит не единичный характер. Предвидим комментарии: «Вам жалко что ли? Перестаньте кошмарить малый бизнес». В принципе, нам не жалко. Но если палатка стоит на территории многоквартирного дома, то деньги за аренду земли должны поступать на его счет», - пояснил Вадим Германов.

Он считает, что на эти средства собственники могут отремонтировать подъезды или, например, уменьшить размер платы за коммунальные услуги.

«А если жители проникнутся сочувствием к предпринимателю, то могут и вовсе разрешить установить палатку бесплатно. Все зависит от решения собственников. Очевидно, что управляющие компании и советы домов в одиночку решить вопросы не смогут. Поэтому мы окажем всю необходимую помощь и поддержку, чтобы восстановить справедливость», - уточнил Вадим Германов.

Владельцы незаконно установленных палаток получили срок до 19 августа, чтобы решить вопрос. У них есть два варианта – убрать «самострои» или согласовать с жильцами условия их размещения. Все, кто этого не сделает, найдут свои палатки на штрафстоянке, а заодно и оплатят услуги по перевозке и хранению имущества. 

 

Тэги: незаконная торговля

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