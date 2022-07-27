Пекин выступил против санкций на покупку нефти у России

Официальный Пекин выступил с критикой позиции американских сенаторов от Республиканской партии, призвавших ввести санкции против страхователей танкеров, которые перевозят топливо из России в Китай. МИД Поднебесной выразил решительный протест в отношении запрета поставок российской нефти. Таким образом власти Китая отреагировали на призыв американских республиканцев.

«Китай ведет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, оно не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат также подчеркнул, что Китай против применения американцами экстерриториальной юрисдикции.

Ранее позицию республиканцев опубликовал Bloomberg. Политики заявили, что покупкой топлива Китай поддерживает российскую военную операцию на Украине.