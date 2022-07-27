На берегу Рыбинского водохранилища идут съемки многосерийного фильма

На берегу Рыбинского водохранилища от Мяксы до Череповца и непосредственно в самом селе Мякса идут съемки многосерийного фильма с рабочим названием «Медвежий угол» по заказу телеканала НТВ. Съемки ведет ООО «КИНОПЛАН». Жанр кинокартины — детектив. Режиссер — Вячеслав Кириллов.

«У нас история карельская, а здесь вода такая бескрайняя, леса хвойные — все похоже на границу с Финляндией. И это не так далеко от Москвы. Экспедиция будет работать около месяца, съемочных 15-16 дней. До 17 августа мы в Мяксе. Начались съемки в Москве, закончим тоже там. На массовку мы людей набрали. Местных жителей, мне рассказывали, даже берут на 3-4 планы», — рассказал локейшн-менеджер проекта Сергей Горнбергер, он ведет организационный процесс съемок.

Сергей говорит, что ему приятно находится в месте съемок фильма:

«Края у вас красивые, особенно вода. Большое водохранилище, берег, где можно отдохнуть и порыбачить. Леса очень богатые. Я проезжал до непроходимости. Там, где машина не пройдет, ходил пешком. Искал болота, к сожалению, не нашел. Режиссер поэтому немного переиграл историю, теперь в фильме не болотистая местность, а ловушка в лесу. Мякса — провинциальное красивое место, здесь есть и замечательные частные домики, и четырехэтажные жилые дома. Повторюсь, у вас очень красивые места. Хочется по максимуму снять самую сочную воду, водохранилище, поселки с видом на воду, на берегу дома.

Фильм должен выйти на экраны в следующем году. В октябре съемки заканчиваются, дальше пойдет монтаж.



По сюжету картины, после очередных неприятностей на работе, разочарованный в профессии московский следователь Виктор Новиков решает уволиться, открыть собственный бизнес и жениться на своей подруге, журналистке Еве Суви, однако она погибает при странных обстоятельствах в отдаленном северном поселке Рыбное. Желая разобраться в произошедшем, Виктор решает повременить с увольнением и добивается перевода в полицию Рыбного. Прибыв в поселок, он узнает, что незадолго до гибели Евы здесь уже побывала девушка с тем же именем.