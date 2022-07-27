В реке в Великоустюгском районе рыбак нашёл тело утонувшего мужчины

27.07.2022 [Происшествия]

В реке Северная Двина напротив деревни Аристово Великоустюгского района рыбак нашёл тело утонувшего мужчины. Проверку по факту его гибели проводят следователи.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, сообщение об инциденте поступило 26 июля. Тело передали полицейским.

«По версии следствия, 22.07.2022 житель г. Великого Устюга, 57 лет, купался в реке Северная Двина и утонул, о чем в правоохранительные органы сообщили родственники», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи не нашли на теле погибшего признаков насильственной смерти. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Для определения причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги: утонул, проверка, следователи
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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