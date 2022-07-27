Жители Вытегры просят убрать с дороги надгробную плиту, по которой ездят машины и ходят люди

Жительница Вытегры обратилась к местным властям с просьбой убрать с тротуара, по которому ходят люди, надгробную плиту.

«Эта надгробная плита лежит во дворе пятиэтажки сколько я себя помню. Надпись не чёткая и частично в земле, но это надгробная плита с могилы Иоанны Ва… Петелиной? Родилась 20 мая 1910 года, а умерла 11 марта 1928 года. По этому надгробью много лет ходят люди и ездят машины, а ведь когда-то любящие родственники установили её на могиле любимой дочери или сестры. Хочется обратиться к органам самоуправления и попросить их перевести данную плиту к церкви, где уже лежат аналогичные», — написала Елена Потемкина в группе Вытегра-«Вытегорский КОЛОКОЛ».