Жительница Грязовца спасла кошку, которой неизвестные прострелили спину

27.07.2022 [Общество]

Жительница Грязовца спасла кошку, у которой оказалась простреляна спина. 

«Чтоб вам тоже это испытать! Подобрала котика с глубокой раной в апреле, увезла на стационар в Вологду. Анализы, стационар, месяц, лечение 20 тысяч. Спасибо, есть ещё настоящие добрые люди, помогли со сбором Вологодская группа Помощь животным на передержке, собрали люди. Нашла передержку, отозвалась девушка Алина, котик находится там скоро 2 месяца, очень хорошая передержка. Сама возит в клинику. Пролечен, а все плохо ходит, лапу подволакивает, хромает», — написала женщина, пожелавшая остаться анонимной, в группе «Подслушано Грязовец».

По словам грязовчанки, котику был сделан рентген, чтобы выяснить, почему он подволакивает лапы. Снимок показал две пули - одна в шее, другая позвонке. Животному предстоит операция. 

Жительница Грязовца возмущена таким жестоким отношением к животному. Она уверена, что это сделали малолетние ребята. Ее слова подтверждают местные жители, которые прокомментировали запись. Они говорят, что это уже не первый случай стрельбы в животных в Грязовце. 

Тэги: жестокость. животные
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