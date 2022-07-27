В Вологде решили воссоздать дом со штурвалами, который полностью был уничтожен пожарами

В Вологде хотят воссоздать Дом со штурвалами. Заливку фундамента начали на Пречистенской набережной, 18

«Котлован и опалубка готовы, рабочие приступили к заливке бетона. Планируется, что фундамент подрядчик закончит уже в сентябре. Параллельно с так называемым нулевым циклом работ изготавливается сруб здания. Его сборка запланирована на ноябрь», — пишет группа Сохраняя будущее: деревянная Вологда

Объект культурного наследия был полностью утрачен после пожара в 2014 году. Несколько лет назад участок приобрел инвестор, который и занимается воссозданием дома.

«Не смотря на то, что дом был полностью утрачен, он по-прежнему останется объектом культурного наследия, а значит, должен быть восстановлен в первоначальном виде.», — поясняют в паблике.

Деревянный дом купца Свешникова, или «Дом со штурвалами» простоял на Пречистенской набережной, 18 более сотни лет. В начале 90-х он получил статус памятника архитектуры регионального значения.

Дом жилой, XIX век», как он фигурирует в реестре объектов культурного наследия, оставался жилым вплоть до века XXI. В начале 2000-х Администрация города признала его аварийным, жильцов расселила, но про памятник словно забыла.

К 2009 году состояние Дома со штурвалами оценивалось экспертами как «недопустимое»: текла крыша, просел фундамент, утеряна часть декора. Взятые на себя обязательства по сохранению и реставрации памятника муниципальные власти выполняли из рук вон плохо. И даже получали за это штрафы.

Дом пытались сохранить градозащитники.

28 ноября 2013 года дом был продан на торгах вместе с соседним участком.

Как следует из документации аукционов, оба лота достались по стартовой цене опытной в этом деле Ольге Падчиной. Дом со штурвалами Ольга Падчина хотела именно реставрировать, заверяли тогда NewsVo в Департаменте культуры.

Однако, 2014 год дом встретил, как и прежде — с текущей крышей, открытыми дверями и без какой-либо охраны. И в ночь на 22 января на памятник напали вандалы с топором. 14 июля этого же года в 11:13 утра пожарным поступил вызов на Пречистенскую, 18, к их приезду дом уже горел открытым пламенем. По словам градозащитников, памятник вспыхнул в считанные секунды.

Через три месяца после пожара инвестор выставила на продажу всё, что приобрела на городских торгах. И успешно продала. Ранее NewsVo делал подробное расследование истории уничтожения дома.

Судя по баннеру, который появился на месте уничтоженного памятника, сейчас дома восстанавливать будет компания ООО «Старград».