В Череповце мужчина кинул в брата кружку из-за ссоры по поводу будильника

В Череповце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью брата.

Установлено, что перед инцидентом мужчины поссорились из-за будильника. В ходе конфликта потерпевший кинул в оппонента коробкой из-под чая, а тот в ответ решил плеснуть в него водой из кружки.

«Кружка выскользнула и попала в голову брата, причинив ему серьезную закрытую черепно-мозговую травму», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ условно с испытательным сроком в один год.