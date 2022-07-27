В Череповце мужчина кинул в брата кружку из-за ссоры по поводу будильника

27.07.2022 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью брата.

Установлено, что перед инцидентом мужчины поссорились из-за будильника. В ходе конфликта потерпевший кинул в оппонента коробкой из-под чая, а тот в ответ решил плеснуть в него водой из кружки.

«Кружка выскользнула и попала в голову брата, причинив ему серьезную закрытую черепно-мозговую травму», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ условно с испытательным сроком в один год.

Тэги: родственники, ссора, вред здоровью, неосторожность, приговор

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