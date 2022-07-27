Специи Kamis исчезнут с прилавков российских магазинов

Американская компания McCormick & Co, владеющая брендом Kamis, намерена полностью уйти с российского рынка. Как сообщает в среду, 27 июля, «КоммерсантЪ», магазины уже распродают остатки продукции, после чего компания намерена полностью уйти с российского рынка.

Ряд сетевых магазинов уже заявляют о перебоях с поставками продукции. Сообщается, что специи уже не завозят из Европы в Россию.

Компания McCormick & Co прекратила инвестиции и рекламу в России с началом военной операции на Украине, а в марте было заявлено о полной приостановке деятельности. В результате только за второй компания потеряла на российском рынке порядка $10 млн. Такие данные были указаны в финансовой отчетности McCormick & Co.

По данным «Ъ», Kamis — польский бренд компании McCormick & Co. В России начал работать в 1998 году и в последнее время занимал третье место среди крупнейших брендов специй в России. В целом еuj выручка составляла 1,94 млрд руб.

На заявление об уходе Kamis уже отреагировали российские производители специй. Как заявили представители компании «Проммикс», «уход иностранных брендов позволит местным игрокам занять позиции в освободившемся сегменте. Несмотря на то, что в настоящее время еще возникают определенные трудности с логистикой, по основным позициям замена произойдет достаточно быстро. При этом доля российских производителей на рынке, а также собственных марок специй значительно вырастет.