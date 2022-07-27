Река Кубена оказалась загрязненной из-за сброса сточных вод

27.07.2022 [Общество]

В Вологодском госуниверситете идет сбор данных по современному состоянию реки Кубены в рамках гранта Вологодского отделения Русского географического общества по подготовке к изданию монографии «Экосистемы бассейна реки Кубены».

«Следующим участком отбора проб после обследования дельты Кубены стал район реки около села Устье как наиболее сильно подверженный антропогенному влиянию. Здесь отмечено повышенное загрязнение реки из-за ее многофакторной эксплуатации при сбросах сточных вод, интенсивном освоении акватории маломерным флотом, негативных последствий разработки русловых месторождений песка, а также высокой рекреационной нагрузки», — отмечает профессор кафедры биологии и химии ВоГУ, руководитель биогеографической комиссии Вологодского отделения РГО Наталья Болотова.

При помощи соответствующих приборов ученые определили показатели состояния водной среды, включая глубину, скорость течения, температуру, прозрачность и другое. Также собраны гидробиологические пробы для выявления уровня развития в толще воды организмов планктонных сообществ, которые быстро реагируют на ухудшение условий обитания.

Полученные современные данные позволят провести сравнительный анализ с материалами исследований этого участка реки в 1980–1990-е годы и выявить происшедшие изменения.

Тэги: вода, загрязнение

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