Пенсионера из Вологды будут судить за покушение на убийство жены

26.07.2022 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство жены.

«По данным следствия, в апреле 2022 года по месту жительства на ул. Солодунова г. Вологды во время распития спиртных напитков между супругами произошла ссора. Тогда 72-летний мужчина вооружился охотничьим ножом и нанес им несколько ударов по телу жены, считая их достаточными для причинения смерти», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

67-летней потерпевшей была оказана своевременная помощь и она выжила, но ранения повлекли тяжкий вред её здоровью. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Пенсионеру грозит до 11 лет лишения свободы.

Тэги: покушение на убийство, пенсионер, родственники, вред здоровью, уголовное дело

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