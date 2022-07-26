«Бронзу» и «серебро» завоевали череповчане на Первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия.



Соревнования проходят в Казани. В них участвуют более 350 спортсменов из 34 регионов до 19 лет. Вологодскую область представляют стрелки «Спортивной школы № 4» Череповца, воспитанники тренера Олега Рощупкина.



Сборная Вологодской области, за которую выступали Богдан Панфилов, Никита Барабанов и Иван Добровольский, заняла второе место в упражнение МПП-60 (стрельба на 50 метров из малокалиберного пистолета) и стала третьей в упражнении МП-60СС (скоростная стрельба по 5 появляющимся мишеням).