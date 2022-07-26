Упаковку для молочной продукции будут поставлять в Вологду из Китая

26.07.2022 [Экономика]

Мэр города Вологды сообщил, что вологодская молочная продукция возвращается к белой упаковке. 

«Чтобы решить вопросы с тарой, молочный комбинат обратил внимание на Азиатский рынок. Начались поставки из дружественного Китая. До конца августа продукция ВМК вернется в магазины с прежним дизайном на белой упаковке», — сообщил Сергей Воропанов.

В это же время на полки магазинов вернется молочная продукция, которая сейчас в дефиците. Это, например, коктейль «Вологоша», пропажу которого заметили вологжане.

Тэги: молочная продукция, упаковка

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