Упаковку для молочной продукции будут поставлять в Вологду из Китая

Мэр города Вологды сообщил, что вологодская молочная продукция возвращается к белой упаковке.

«Чтобы решить вопросы с тарой, молочный комбинат обратил внимание на Азиатский рынок. Начались поставки из дружественного Китая. До конца августа продукция ВМК вернется в магазины с прежним дизайном на белой упаковке», — сообщил Сергей Воропанов.

В это же время на полки магазинов вернется молочная продукция, которая сейчас в дефиците. Это, например, коктейль «Вологоша», пропажу которого заметили вологжане.