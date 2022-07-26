Житель Вологды украл колпаки с шести машин для перепродажи

26.07.2022 [Происшествия]

26-летний ранее судимый житель Вологды подозревается в серии краж автомобильных колпаков.

Сразу несколько потерпевших заявили полицейским о пропаже запчастей. Выяснилось, что за ночь злоумышленник оставил без колпаков шесть машин. Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«На допросе он рассказал, что в ночь хищения распивал алкоголь дома. В какой-то момент у него возникла идея похитить декоративные колпаки с автомобилей, чтобы потом их продать. Во дворе одного из домов на ул. Окружное шоссе он обошёл 6 машин, с которых снял 23 автомобильных колпака», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всё украденное мужчина сложил на балконе своей квартиры и планировал продать на следующий день, но его задержали. Возбуждено уголовное дело. Вологжанину грозит до двух лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают всех пострадавших от действий подозреваемого: их просят обратиться в отдел дознания отдела полиции № 2 УМВД РФ по Вологде или позвонить по телефонам 76-52-50 или 76-52-14.

Тэги: кража, автомобили, запчасти, уголовное дело
Видео пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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