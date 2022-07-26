Мотокросс пройдет в Харовске в День города 30 июля

Мотокросс и ярмарка «Мастера Прикубенья» пройдут в Харовске в День города 30 июля.

Спортивные состязания начнутся у деревни Бараниха в 11:15. С 10:00 и до 16:30 будет организован коммерческий рейс автобуса из Харовска по доставке граждан в район проведения соревнований. Цена билета – 50 рублей. Расписание автобуса будет опубликовано на странице администрации Харовского района в социальной сети. Чтобы не перепутать коммерческий рейс с городским, на автобусе будет закреплена табличка с надписью «Мотокросс»

– Определены места для парковки автомобилей. Парковка будет бесплатная, но те зрители, которые захотят проехать ближе, в зону проведения соревнований, должны будут заплатить за въезд 1000 рублей. На въезде и на всей трассе будут дежурить волонтеры, которые помогут сориентироваться на территории. За охраной общественного порядка будут следить полицейские. Схема расстановки точек торговли, аттракционов, туалетов и т.п. будет вывешена при въезде, а также немного позднее опубликована на нашей страничке ВКонтакте, – сообщает администрация района.

Также в рамках праздничной программы Дня города Харовска: работа интерактивных площадок, выставок, фотозон и детского городка; чествование юбиляров, семей, отметивших изумрудные и золотые годовщины свадьбы, семей новорожденных; демонстрация традиционного харовского женского костюма.

Завершится праздник концертом, в котором примут участие рок-группа «Белый шум» (Вологда), кавер-трио «Три Джи» (Юрий Смыслов, Юлия Зорина, Lex Moretti), а также праздничной дискотекой и фейерверком.

Подробное расписание мероприятий публикуем ниже: