Экспорт Российского круглого леса упал на 44%, поставки сократились даже в Китай

По данным Рослесинфорга, за первые пять месяцев 2022 года продажи необработанной древесины за рубеж по отношению к тому же периоду 2021 года упали на 44,1%, достигнув 3,2 млн кубометров.

Такое падение связано в значительной мере с введением с 1 января ограничения экспорта круглого леса хвойных и ценных лиственных пород, призванным стимулировать развитие глубокой переработки древесины внутри страны, сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Ведущими экспортёрами кругляка в этом году стали ГК «Вологодские лесопромышленники» (доля недружественных стран в объеме сбыта — 99,2%), ООО «ЛесТрейд-Экспорт» (92,2%), ГК «Стора Энсо» (100%), Alternativa group (82,4%) и ООО «КарицаЛесПром» (100%).

«Их преимущественными рынками сбыта являются именно недружественные страны. В целом, доля недружественных стран в этом году выросла, достигнув 46,1% против 42,5% в январе–мае 2021 года. Всего в эти направления за первые пять месяцев 2022 года было направлено 1,47 млн кубометров круглых лесоматериалов», — сообщают в Рослесинфорге.

Лидером среди недружественных стран по импорту российского кругляка является Финляндия — 1,3 млн кубометров или 41% от общего объема экспорта круглого леса России. При этом с января по май 2021 года в страну из России было направлено на 30% больше кубометров необработанной древесины. Также в этом году финны занимают второе место среди всех стран, куда Россия направляет кругляк. После Финляндии среди недружественных стран расположилась Великобритания — 26,2 тысячи кубометров, здесь объем экспорта кругляка в сравнении с тем же периодом 2021 года упал в 9 раз. Далее идет Кипр — 25 тысяч кубометров, тогда как с января по май 2021 года в страну был отправлен примерно тот же объем необработанной древесины — 28,3 тысяч кубометров.

Однако больше всего необработанной древесины в этом году традиционно отправилось в Китай — 1,4 млн кубометров или 44% от общего объема экспорта кругляка. По сравнению с январем-маем 2021 года объемы поставок упали в два раза. На третьем месте Беларусь — 131,9 тысяч кубометров. Здесь ситуация наоборот: в страну всегда направились небольшие объемы круглого леса, например, в сравнении с первыми шестью месяцами 2021 года объемы выросли три раза. Следом идут Казахстан и Узбекистан — 118,4 тысяч и 34,2 тысячи кубометров соответственно. В сравнении с прошлым годом объемы поставок в Узбекистан остались примерно на том же уровне, а в Казахстан упали на 53,4%. При этом в прошлом году Казахстан занимал третье место по объемам экспорта кругляка.

В этом году, помимо Белоруссии, объемы поставок кругляка выросли в Иран — 53,3% и достигли 14,1 тысячи кубометров, Республику Корея — в три раза до 6,2 тысяч кубометров, Таджикистан — в два раза до 4,4 тысяч кубометров, и ОАЭ — в 4 раза до 4 тысяч кубометров. Самое сильное падение объемов экспорта пришлось на Латвию — в 11 раз до 5 тысяч кубометров, Луганскую народную республику — в 9 раз до 3,7 тысяч кубометров, в Японию — в четыре раза до 21,7 тысяч кубометров, а также в три раза в Швейцарию и Азербайджан — до 11,8 тысяч и 4,1 тысячи кубометров соответственно.