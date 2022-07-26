Вологодские студенты в рамках практики зафиксировали на видео, как купается лось, спасаясь от жары

26.07.2022 [Общество]

На биотехническом участке, созданном студентами кафедры лесного хозяйства Вологодской ГМХА, в течение лета регулярно фиксируют появление лося. Недавно камеры зафиксировали, как купается лось. 

«Очень приятно, что все сделано не зря. Студены, обучающиеся на специальности „Охотоведение и звероводство“, которая реализуется в Вологодской ГМХА, продолжат вести наблюдения и увеличат разновидность и количество сооружений для подкормки животных», — пишут преподаватели академии. 

Купанием лоси спасаются от жары, от назойливых насекомых и утоляют жажду после солевых угощений.

Фото и видео Вологодская ГМХА

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