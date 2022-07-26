Губернатор Новосибирской области вернул в Вологду старинную икону 18 века

Новосибирский губернатор Андрей Травников вернул в Вологодскую область икону, написанную в XVIII веке.

Как рассказал глава Новосибирской области, несколько лет назад к нему в руки попала старинная икона «Святой Апостол Андрей Первозванный». Эксперты заявили, что этот экспонат является произведением искусства, когда-то созданный вологодскими мастерами. Икону писали более 300 лет назад.

«Эта православная святыня, случайно попавшая ко мне за тысячи километров отсюда, символично связывает меня с родной Вологодчиной. Поэтому я принял решение не прятать её от людских глаз, а в качестве дара передать в один из вологодских храмов. Уверен, она будет радовать прихожан и станет еще одним подтверждением неразрывной связи Русского Севера и Сибири», — сказал Андрей Травников.

Икона будет находится в Кафедральном Соборе святого Прокопия Праведного в Великом Устюге.

Андре Травников не уточнил, каким образом икона XVIII века оказалась у него в руках.