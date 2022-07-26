Губернатор Новосибирской области вернул в Вологду старинную икону 18 века

26.07.2022 [Общество]

Новосибирский губернатор Андрей Травников вернул в Вологодскую область икону, написанную в XVIII веке. 

Как рассказал глава Новосибирской области, несколько лет назад к нему в руки попала старинная икона «Святой Апостол Андрей Первозванный». Эксперты заявили, что этот экспонат является произведением искусства, когда-то созданный вологодскими мастерами. Икону писали более 300 лет назад.

«Эта православная святыня, случайно попавшая ко мне за тысячи километров отсюда, символично связывает меня с родной Вологодчиной. Поэтому я принял решение не прятать её от людских глаз, а в качестве дара передать в один из вологодских храмов. Уверен, она будет радовать прихожан и станет еще одним подтверждением неразрывной связи Русского Севера и Сибири», — сказал Андрей Травников. 

Икона будет находится в Кафедральном Соборе святого Прокопия Праведного в Великом Устюге.

Андре Травников не уточнил, каким образом икона XVIII века оказалась у него в руках. 

Тэги: иконы

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вологодском районе 24 июля
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
В Вологде планируют изменить схему движения транспорта у железнодорожного вокзала
В Вологодском районе смерч сорвал крыши нескольких гаражей и повредил кровлю дома
68-летний водитель УАЗа погиб в ДТП в Харовском районе Вологодской области
В Вологде ночью насмерть разбился мотоциклист
180 человек эвакуировали из ТЦ «Форум» в Вологде из-за загоревшегося сетевого фильтра
Вологодские производители пеллет не спешат брать госзаказы даже в условиях европейских санкций
В Череповце мужчина без штанов бросался на машины на Северном мосту

Похожие новости

Консервационные работы на старинных иконах Спасо-Прилуцкого монастыря проведут студенты из Москвы, Петербурга, Архангельска, Суздаля и Владимира

Работы пройдут в рамках научно-образовательного проекта «Реставрация икон Русского Севера: традиция и наука»

713
0

Жителя Тотемского района осудили условно за кражу икон из частного дома

Уголовное дело в отношении подельника мужчины было прекращено в связи с его смертью
 

1017
0

В Вологде полицейские вернули украденную икону в собор Рождества Богородицы

54-летний мужчина увидел образ блаженного Николая Вологодского, когда заходил в храм летом этого года, и решил увезти его с собой в Санкт-Петербург

1281
0

Укравшего икону из дома пенсионерки жителя Никольского района осудили условно

На суде выяснилось, что икона «Святой священномученик Власий епископ Севастийский и священномученик Модест Иерусалимский» имеет историческую ценность

916
0

В Тотемском районе осудили двух жителей Тверской области, укравших из храма икону стоимостью 1,2 млн рублей

Год назад они обокрали храм Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Устье

1927
0

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике пройдет выставка икон из Третьяковской галереи

В начале прошлого века они были вывезены из обители на реставрацию в Москву, а затем вошли в собрание одного из самых крупных в России музеев

1670
0

Четверых устюжан задержали за кражи икон в Новгородской, Тверской и Вологодской областях

Преступники буквально за несколько часов перед задержанием совершили очередную кражу из дачного дома в одном из населенных пунктов Лесного района Тверской области.

1409
0

«Троицу Зырянскую» XIV века отреставрируют в Вологде

 Речь идет об иконе, автором которой, по легенде, является святитель Стефан Пермский -  основатель письменности коми-зырян

3131
0

Часть украденных икон вернули в Вологодскую область

Костромские полицейские начали работу по возвращению святынь

2489
1

Вологодскую «Троицу Ветхозаветную» презентовали в московском Музее русской иконы

 В ближайшие несколько месяцев жители столицы смогут увидеть уникальное произведение искусства из фондов Устюженского кравеведческого музея

2529
0

В Вологодский музей вернулись отреставрированные иконы и митры святителей

Это митры Иосифа Золотого, Серапиона Ретушевича, Пимена Савелова, иконы «Богоматерь Фёдоровская» и «Обретение главы Иоанна Предтечи»

3485
1

Пойман похититель икон из вологодских храмов

Его нашли по отпечаткам пальцев

2624
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мотокросс пройдет в Харовске в День города 30 июля
Более 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце
Губернатор Вологодской области попал под санкции Великобритании
Экспорт Российского круглого леса упал на 44%, поставки сократились даже в Китай
Советы «СОГАЗ-Мед» для молодых родителей
Вологодские студенты в рамках практики зафиксировали на видео, как купается лось, спасаясь от жары
В Вологде женщина-водитель пострадала в ДТП рядом с кладбищем на Пошехонском шоссе
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1219
0
25.07.2022 [БлогоVO]

«Вся трава у нас была съедена!». Воспоминания Беззаботновой Лены Анатольевны, 1939 г. р., г. Череповец

439
0
25.07.2022 [Обзор Прессы]

Михаил Шаромазов: об иностранных туристах, новых филиалах и критике посетителей

434
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика