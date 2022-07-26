В Череповце пьяный мужчина перелез через ограждение Октябрьского моста и стоял на краю

В Череповце 25 июля задержали пьяного мужчину, который стоял на краю Октябрьского моста, сообщает официальный сайт города.

О том, что мужчина перелез через ограждение, сообщили очевидцы. Инцидент произошёл около 17:00.

«40-летний череповчанин стоял у пилона на судовом ходу со стороны Ломоносовского пляжа», — рассказал cherinfo руководитель городской спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Спасатели взяли нарушителя под руки и передали полицейским. Он не сопротивлялся. Высота Октябрьского моста над водой больше 28 метров.

Ранее NewsVO сообщал, что жительница Череповца попала в больницу после того как нырнула с Октябрьского моста.