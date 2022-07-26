Раненого аиста, который был найден в Шекснинском районе, увезли в орнитологический центр в Москву

Житель Череповца, который нашел в лесу раненого аиста, сообщил, что птицу перевезли в Москву и передали на лечение в специализированный орнитологический центр.

«У нас на данный момент всё хорошо. Отличный аппетит — любит курицу и рыбу. Сегодня ночью выезжаем в Москву. Нас ждут в орнитологическом центре, который специализируется на аистах. Сейчас у них на восстановлении пять особей. Возьмут анализы и будут устанавливать диагноз. Если пойдёт на поправку и сможет летать, окольцуют и отправят с сородичами на волю. У нас в области огромное количество неравнодушных людей с добрыми сердцами, поэтому аисты и потянулись на Вологодчину) Всем огромное спасибо!!!», — написал Сергей Круглов у себя на странице в ВК

Позже мужчина написал, что аист из Шекснинского района останется на лечении в специализированном орнитологическом центре в Москве. Предварительно у него выявили воспаление легких. Легкие плохо работают, очень слабый и исхудавший, сил не хватало взлетать. Сейчас у аиста появился шанс на выживание. В Москве он будет проходить лечение и восстановление.

Ранее NewsVo сообщал, что житель Череповца нашел раненого аиста в Шекснинском районе и искал орнитологов, чтобы его спасти.

Видео с птицей мужчина выложил у себя на странице 21 июля. На кадрах видно, что птица находится в лесу и совершенно не боится человека. Сначала мужчина не понял, что птица ранена и уехал. Но потом встретил ее снова и выяснил причину, почему аист не уходит с места. Мужчина забрал аиста к себе.