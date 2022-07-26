Ученые Череповецкого университета разработали «Умную трость» для незрячих людей

Инженеры из Вологодской области разработали ассистивное устройство, которое способно сделать людей с инвалидностью более самостоятельными при ориентировании в пространстве. «Умная трость» умеет определять расстояние до объектов, распознавать препятствия перед человеком, а также по бокам от него.

«В современном мире от навыков ориентирования напрямую зависит социальная активность человека с нарушением зрения, а значит и его качество жизни. Однако, без специальных средств реабилитации незрячему человеку может быть сложно опознавать обстановку вокруг себя. Поэтому разработка и совершенствование тифлотехнических средств всегда остается актуальным и востребованным направлением реабилитационной индустрии. Оригинальная „Умная трость“ была разработана на базе Ресурсного учебно-методического центра Северо-Западного федерального округа (Череповецкий государственный университет) рабочей группой под руководством доктора педагогических наук, профессора Ольги Александровны Денисовой», — сообщили в Управлении коммуникаций и PR - сопровождения ЧГУ.

«Умная трость» является системой ориентирования в пространстве, которой люди с инвалидностью могут пользоваться как при передвижении на улице, так и в помещениях. В рамках работы над проектом удалось обеспечить более точное распознавание окружающих объектов. Встроенный акселерометр обеспечивает автоматическую регулировку основной камеры относительно горизонтальной поверхности и повышает точность распознавания окружающих объектов. Одновременно с этим происходит обработка изображения с помощью боковых камер, направленных перпендикулярно направлению движения незрячего человека. Подобная технологичная трость позволяет воспринимать форму и размер объектов, находящихся непосредственно перед человеком с нарушением зрительных функций, а также справа и слева от него. Благодаря новому устройству незрячий человек сможет лучше ориентироваться в окружающем пространстве без искажений в горизонтальной плоскости.

Устройство для реабилитации людей с инвалидностью по зрению было разработано при поддержке гранта, выделенного Правительством Вологодской области.