24-летний молодой человек нырнул в реку Тошня и получил тяжелую травму спинного мозга

26.07.2022 [Общество]

24-летний молодой человек нырнул в реку Тошня с берега и ударился о дно. В результате получил тяжелейшую травму спинного мозга. О происшествии сообщили в Вологодской областной клинической больнице.

Свидетелем несчастного случая оказался сотрудник медучреждения. Он оказал первую медицинскую помощь пострадавшему и дождался приезда скорой помощи. В течение двух часов после травмы в Вологодской областной больнице молодому человеку была проведена сложная операция. Но несмотря на все принятые экстренные меры и квалифицированную помощь, пациент сейчас находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания, у него парализованы руки и ноги.

«Ежегодно врачи Вологодской областной кинической больницы оперируют в среднем 15 пациентов с травмой „ныряльщика“. Так мы называем перелом шейного отдела позвоночника, полученный после прыжка в воду. По статистике только одному или двум из них удается избежать тяжелых последствий необдуманного баловства и сохранить трудоспособность. У остальных — это обездвиженность, инвалидность или летальный исход. Зимой появляются другие пациенты — „ватрушечники“. У них также диагностируются тяжелейшие спинальные травмы», — говорит заведующий региональным сердечно-сосудистым центром, врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей Коричев. 

При этом, сколько бы врачи ни говорили о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности, но желающих рискнуть собственной жизнью из года в год не становится меньше. Врачи призывают жителе области быть осторожнее, так как в вологодских реках вода в основном темная, мутная. И даже если вокруг ровное дно, именно в том месте, куда вы решили прыгать, может оказаться бревно, камень или бетонная плита. А знакомая река могла неожиданно обмелеть.

Тэги: купание, травмы

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