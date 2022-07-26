В Вологде на 60% выполнены монолитные работы в строящейся школе на Преминина

26.07.2022 [Общество]

Новая школа с бассейном на ул. Сергея Преминина на 1224 места строится на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Сейчас подрядчик ведет монолитные работы - возводят каркасы стен и перекрытия фундамента. Ход строительства проинспектировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

 «Сейчас идут работы по заливке монолитной части, выполнено приблизительно 60% от всего объема. Параллельно производится вынос инженерных сетей: водопровода, канализации, электричества. На объекте работает около 100 человек. Серьезных перебоев с поставками материала мы не ощущаем», - рассказал главный инженер подрядной организации Сергей Зеленцов.

Также идет заливка чаш большого и малого бассейнов, возведение лестниц. В новой школе будет два лифта, один из которых – специально для маломобильных групп населения. К зиме планируется закрыть контур здания и подключить тепло, чтобы можно было проводит внутренние работы.

Напомним, решение о строительстве нового учебного заведения было принято на Градсовете под руководством Губернатора области Олега Кувшинникова. Здание строится по проекту, схожему с тем, по которому возводился Центр образования №42. В школе, кроме учебных классов, разместятся мастерские, актовый зал, библиотека и столовая, а также два бассейна и спортивные залы. Строительство важнейшего для Вологды учебного заведения вошло в «Народную программу» партии «Единая Россия».

«Строим школу благодаря поддержке Губернатора Олега Кувшинникова на средства инфраструктурного бюджетного кредита, который взяла область. Это более 1,4 млрд рублей. Производственные работы идут по графику. Для густонаселенного микрорайона это очень серьезный и важный объект, настоящий образовательный центр. Сейчас наша основная задача - не только построить новую школу, но и продумать подходы и подъезды к ней. При формировании бюджета на следующий год мы должны будем предусмотреть затраты на эти цели», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Школу на ул. Сергея Преминина планируют открыть 1 сентября 2023 года. В новое здание переедет школа № 41, а освободившиеся помещения будут отданы школе № 3. Ввод в эксплуатацию нового учебного заведения позволит перевести на обучение в первую смену большую часть школьников микрорайона Бывалово. Это содействует реализации нацпроекта «Образование» и выполнению поручения Президента РФ Владимира Путина по поэтапному отказу от второй смены.

Добавим, также сейчас в Вологде завершается строительство школы на 1000 мест на ул. Возрождения. Ее планируется открыть в 2022 году. 

Тэги: школа, Строительство
Фото: администрация города Вологды

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