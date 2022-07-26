Семья из Череповецкого района признана семьей года на всероссийском конкурсе

Николай и Анна Пытьковы заняли первое место в номинации «Многодетная семья». В семье Пытьковых 11 детей. Пять сыновей и шесть дочерей.

Всего в адрес оргкомитета поступили материалы от 363 победителей из 85 регионов.

«Вологодский край богат семьями, которые хранят семейные ценности, занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью. Мы искренне гордимся нашими лучшими семьями и берем пример в воспитании детей, стремлении к исполнению нравственного долга перед семьей и Отечеством, сохранении истории рода и приверженности традициям», — подчеркнула заместитель Губернатора области Лариса Каманина.

Вологодская область является постоянным участником проекта с 2016 года. Традиционно вологжане входят в перечень победителей. Так, в 2021 году в номинации «Золотая семья» первое место заняла семья Малафеевских из Нюксенского района.

Отметим, что в этом году в фестивале «Семейный лад» приняли участие 226 семей, в том числе 179 из них проживают на селе, 43 семьи — участника — многодетные.