Семья из Череповецкого района признана семьей года на всероссийском конкурсе

26.07.2022 [Общество]

Николай и Анна Пытьковы заняли первое место в номинации «Многодетная семья». В семье Пытьковых 11 детей. Пять сыновей и шесть дочерей. 

Всего в адрес оргкомитета поступили материалы от 363 победителей из 85 регионов.

«Вологодский край богат семьями, которые хранят семейные ценности, занимаются общественно-полезной и благотворительной деятельностью. Мы искренне гордимся нашими лучшими семьями и берем пример в воспитании детей, стремлении к исполнению нравственного долга перед семьей и Отечеством, сохранении истории рода и приверженности традициям», — подчеркнула заместитель Губернатора области Лариса Каманина. 

Вологодская область является постоянным участником проекта с 2016 года. Традиционно вологжане входят в перечень победителей. Так, в 2021 году в номинации «Золотая семья» первое место заняла семья Малафеевских из Нюксенского района.

Отметим, что в этом году в фестивале «Семейный лад» приняли участие 226 семей, в том числе 179 из них проживают на селе, 43 семьи — участника — многодетные.

Тэги: многодетные семьи, семьи

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вологодском районе 24 июля
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
«Зарплата всего 240 тысяч»: главе Великоустюгского района пришлось объяснить свои многомиллионные доходы
В Вологде планируют изменить схему движения транспорта у железнодорожного вокзала
В Вологодском районе смерч сорвал крыши нескольких гаражей и повредил кровлю дома
68-летний водитель УАЗа погиб в ДТП в Харовском районе Вологодской области
В Вологде ночью насмерть разбился мотоциклист
180 человек эвакуировали из ТЦ «Форум» в Вологде из-за загоревшегося сетевого фильтра
Вологодские производители пеллет не спешат брать госзаказы даже в условиях европейских санкций

Похожие новости

В Вологодской области в домах многодетных семей установлено более 3,5 тысяч пожарных извещателей

Извещатели уже трижды успешно сработали и спасли жизни троих взрослых и пятерых детей

339
0

В Вологде шесть многодетных мам получили медали материнства

 Вологжанки также получили познавательные книжки, игрушки и сладкие подарки для детей

1129
0

В России решили вернуть звание «Мать-героиня»

Об этом сообщил президент Владимир Путин. Женщины, которым присвоят такое звание, получат единовременную выплату в миллион рублей

1005
0

Помощь для семьи погорельцев из Вытегры собирают в Вологодской области

5 февраля сгорел дом, в котором жила семья с тремя детьми

1914
0

Жители Вологды собрали необходимые вещи для семьи с шестью детьми, потерявшими мать

На сборы ушло менее двух дней

4164
0

Семья с шестью детьми осталась без матери в результате ДТП в Вологодской области

Младшему ребенку 8 месяцев. Волонтеры объявили сбор средств

7834
0

Нововведения в использовании материнского капитала

Проверьте себя. Знаете ли вы о новых возможностях?

2645
0

В Вологде насчитали 5031 многодетную семью  

За два года количество подобных семей увеличилось почти на 60%

1469
0

Многодетные семьи Вологды бесплатно обучат правовой грамотности и управлению финансами

Групповые занятия и индивидуальные консультации по правовой и финансовой грамотности начнутся с 3 сентября

1298
0

В Вологодской области стало больше многодетных семей

По состоянию на 1 ноября 2020 года многодетных семей в области зарегистрировано 18,5 тысяч

2102
0

В Вологодской области многодетным хотят разрешить повторно заявляться на получение земельного сертификата

«Не все граждане смогли в установленные сроки воспользоваться сертификатом по разным причинам: не успели подготовить документы, не получили уведомление по почте, сменили место жительства», — рассказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Законодательного собрания Вологодской области Лариса Кожевина.

1673
0

В Череповецком районе многодетные семьи годами не могут получить землю из-за бездействия чиновников

В Климовском сельском поселении Череповецкого района на три года затянулась процедура предоставления земли многодетным семьям, из-за того, что чиновники не торопились сформировать участки

1159
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Евросоюз исчерпал возможности по введению новых антироссийских санкций
Российские правозащитники выступили в защиту искусственного разума
Житель Вологды облил собутыльника бензином, поджёг и ударил ножом
В Бабаево продавщица получила ожоги рук, пытаясь потушить загоревшийся у магазина мусор
Ученые Череповецкого университета разработали «Умную трость» для незрячих людей
МИД России заявил о возможном прекращении выдачи шенгенских виз россиянам
24-летний молодой человек нырнул в реку Тошня и получил тяжелую травму спинного мозга
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1204
0
25.07.2022 [БлогоVO]

«Вся трава у нас была съедена!». Воспоминания Беззаботновой Лены Анатольевны, 1939 г. р., г. Череповец

360
0
25.07.2022 [Обзор Прессы]

Михаил Шаромазов: об иностранных туристах, новых филиалах и критике посетителей

386
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика