Архангельский мост в Череповце испытают 30-тонные грузовики

26.07.2022 [Общество]

Во вторник 30-тонные грузовики проедут по русловому пролету и будут разгоняться, имитируя удар.

Испытания продлятся с 10 утра до 6 вечера. Грузовиков будет 12, они встанут в два ряда по машине на каждую полосу. Основные испытания запланированы с 12 до 13 часов. Сообщает GorodChe.

Инженер 1 категории АО «Мостострой-11» Никита Бабин рассказал изданию, что неделей ранее внутри пролетных строений специалисты установили тензодатчики и наклонометры. Они позволят при нагрузке рассчитать угол наклона стоек пилона, а при помощи тензодатчиков можно будет узнать напряжения от нагрузки, которые непосредственно передаются на металл пролетного строения. Прежде всего инженеры будут смотреть на прогибы руслового пролета длиной 220 м. Такой прогиб должен быть не более 20 сантиметров.

На испытаниях не русловых пролетов, которые проходили в понедельник, геодезисты уловили изменения равные 4 сантиметра, что говорит о почти 3х кратном запасе прочности для пролета такой конфигурации (длина 64 м и высота 2,2м). Для руслового пролета пороговым значением является прогиб 55 см — это максимально допустимое значение. 

Помимо статических испытаний, во вторник проведут и динамические: грузовики будут разгонятся и проезжать через металлический брус 4 на 4 см, имитируя удар.

Тэги: архангельский мост, Череповец

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