В Тотьме девятилетний мальчик был ранен в плечо стрелой из лука

Из Вологодской детской областной больницы на днях выписали девятилетнего школьника из Тотьмы, который был ранен в плечо стрелой из лука. Сообщает ИА «Вологдарегион».

В пресс-службе департамента здравоохранения Вологодской области пояснили, что история случилась вечером 12 июля в Тотьме. В 19.25 в Тотемскую ЦРБ был доставлен со сквозным ранением правого плеча девятилетний мальчик.

По информации правоохранительных органов, на стадионе «Фетиха» школьнику попал в плечо стрелой из лука его брат. Первую помощь ребенку оказали в районно больнице, а затем он был транспортирован в областную. Стрелу из плеча мальчика достали, ему оказали всю необходимую помощь. Сейчас мальчик уже выписан домой и чувствует себя хорошо.