Грант на создание керамических моделей вологодских домиков выиграли гончары Нуриджанян

25.07.2022 [Культура]

Грант на создание керамических моделей вологодских домиков выиграли гончары Анастасия и Сергей Нуриджанян. Их проект «Вологда керамическая» получил государственный грант Вологодской области в сфере культуры за 2021 год в размере 300 тысяч рублей. На эти средства были закуплены материалы и печь для обжига.

– Сергей и Анастасия Нуриджанян – керамисты, которые уже хорошо зарекомендовали себя не только на Вологодчине, но и за ее пределами. Сергей – один из самых молодых мастеров народных промыслов Вологодской области. Семейная пара успешно работает в своей мастерской в четыре руки, постоянно осваивает новые техники и придумывает яркие художественные проекты. Один из них – «Вологда керамическая» – заключается в воссоздании известных деревянных домов и памятников архитектуры областной столицы в глине. Анастасия и Сергей уже создали несколько десятков керамических домиков, максимально приближенных к реальному прототипу. Эти изделия не раз были представлены на выставках и пользовались у посетителей особым вниманием, – сообщает пресс-служба департамента культуры Вологодской области.

Высота каждого керамического домика составит примерно 30 сантиметров.

Эскизы для будущих фигур уже готовы. Их прообразы – это вологодские деревянные дома – памятники архитектуры, которые находятся на улицах Гоголя, Козленской, Благовещенской, Ленинградской, Мальцева, Кирова и Воровского.

По задумке авторов, домики будут полыми внутри, и в их окошках зажжется свет, создавая настоящий уют. 

– Сбором информации о деревянных памятниках занимается Анастасия. Она обращается только к проверенным источникам, среди которых – материалы краеведов Георгия Лукомского, Александра Сазонова, Игоря Воронина, издания с сайтов Вологодской областной универсальной библиотеки, Комитета по охране объектов культурного наследия области и других, – говорится в релизе.

Увидеть керамические модели вологодских домиков можно будет на выставке, которая отроется в «Центре ремесел» в областной столице в декабре.
 

Тэги: дома-памятники, памятники архитектуры, керамика, грант, мастера

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