В Вологодской области на 16% поднялась заболеваемость коронавирусом

25.07.2022 [Общество]

Об этом сообщил начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников, докладывая во время оперативного совещания при Губернаторе о текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. 

«На сегодня основным циркулирующим штаммом в России является новый вариант штамма «Омикрон» – «Кентавр», который характеризуется еще большей заразностью и в доле дает меньше тяжелых форм заболевания. Новую разновидность омикрон-штамма обнаружили уже и в России. Ученые связывают с ним новую волну COVID-19 по всему миру. При этом в группе риска по-прежнему остаются лица пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом», - говорит Алексей Плотников.

У пациентов в группе риска заболевание протекает, как правило, тяжело, с поражением легочной ткани и дыхательной недостаточностью. В стационарах области также есть пациенты с высоким уровнем поражения легких, требующие кислородотерапии и искусственной вентиляции легких. Сейчас медпомощь получают 56 пациентов с коронавирусом в четырех стационарах.

Коэффициент распространения инфекции в Вологодской области составляет 1,12. За последнюю неделю было зарегистрировано 257 новых случаев COVID-19, что выше уровня предыдущей недели на 16%.

Меры профилактики инфекции остаются прежними: дезинфекция и масочный режим, рекомендованный для лиц группы риска, граждан старших возрастных категорий, пациентов с хроническими заболеваниями. 

Самая эффективная профилактика - вакцинация. В регионе имеется достаточный запас вакцины во всех муниципальных образованиях. Вологодская область по охвату первичной вакцинацией взрослого населения занимает 54 позицию в рейтинге регионов страны, показатель составляет 58%. Руководитель профильного департамента настоятельно призвал вологжан пройти вакцинацию. 

«В регионе имеется вакцина, позволяющая прививать все население старше 12 лет. Приоритетной категорией для вакцинации по-прежнему являются граждане, относящиеся к группе риска по среднетяжелому и тяжелому течению новой коронавирусной инфекции. Вакцинации подлежат все ранее не прививавшиеся и не болевшие жители области с 12 лет, а также перенесшие инфекцию более шести месяцев назад, - напомнил Алексей Плотников. - Ревакцинации подлежат ранее привитые граждане через шесть месяцев после предыдущей вакцинации».

Сейчас для ревакцинации и вакцинации переболевших медработники используют однократную иммунизацию первым или вторым компонентом двойной вакцины Гам-Ковид-Вак, как это ранее делалось вакциной Спутник Лайт.

Тэги: коронавирус, пандемия
Сюжет: Пандемия коронавируса

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