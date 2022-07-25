ВЦИОМ: главные причины стресса россиян - это работа и ситуация в Украине

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса россиян о стрессе и стрессовых привычках в рамках спецпроекта с РБК.

По данным центра в этом году переживали стрессовые ситуации больше половины россиян — 57%, из них 26% или каждый четвертый сталкивались со стрессом часто, несколько раз в месяц. С возрастом устойчивость перед жизненными вызовами возрастает, если среди молодежи испытывали стресс 79%, то в старшей возрастной группе показатель ниже почти в два раза — 42%.

Чаще стресс испытывают те, у кого плохое материальное положение, те, кто живет в больших городах и активно потребляет Интернет. При этом женщины чаще говорят о стрессе, чем мужчины.

Главный источник стресса для россиян — это работа, на нее указали 22% тех, кто в этом году сталкивался со стрессовыми ситуациями. Об этом чаще говорят мужчины (28% vs. 18% у женщин), россияне экономически активного возраста 25-44 лет (34-33%), с хорошим материальным положением (28%). Те, кто сталкивается со стрессом регулярно, несколько раз в месяц, указывали на работу в 1,6 раза чаще тех, кто испытывает стресс редко (28% и 17%).

Вторая причина стресса для россиян в этом году — специальная военная операция и ситуация на Украине (20%). Каждый десятый признался, что его переживания связаны с нестабильным финансовым положением, нехваткой денег, долгами или кредитами (18% у 18-24 летних). В группе россиян, которые в этом году сталкивались со стрессом редко, на третьем месте вариант «смерть близких» — 11%. А среди аудитории старшего возраста (60+) второе место в источниках стресса принадлежит болезням и проблемам с здоровьем (13%).

Несмотря на распространённость стресса, только 7% россиян в этом году обращались за помощью к специалистам, оказывающим профессиональную психологическую помощь.