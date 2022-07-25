В Вологодской области в домах многодетных семей установлено более 3,5 тысяч пожарных извещателей

Более 3,5 тысячи пожарных извещателей установлено в домах вологодских многодетных семей Дымовые пожарные извещатели устанавливают в рамках социального проекта «Безопасный дом».

За время работы проекта — шесть лет — поддержку получили 1699 семей. Об этом в прямом эфире ЦУРа рассказал Владимир Кустов, зампредседателя областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Он отметил, что извещатели уже трижды успешно сработали и спасли жизни троих взрослых и пятерых детей. В 89 случаях устройства предупредили семьи о задымлении в ночное время.

«На днях мы также подали заявку на конкурс от Комитета гражданской защиты и социальной безопасности для продолжения проекта „Безопасный дом“ в этом и следующем годах. Планируется оказать помощь еще 900 многодетным семьям на всей территории области», — прокомментировал спикер.

Региональное отделение добровольного пожарного общества регулярно проводит профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в Вологодской области. Совместно со службами пожарной охраны привлекает добровольцев в отдаленных населенных пунктах к тушению пожаров и защите от чрезвычайных ситуаций. В регионе создано 177 добровольческих подразделений, которые объединяют 900 вологжан. Они могут помочь сориентироваться в чрезвычайной ситуации.