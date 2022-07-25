Эдуард Зайнак займет место председателя правительства Вологодской области

Место председателя правительства Вологодской области займет Эдуард Зайнак. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Напомним, что предыдущий председатель Антон Кольцов возглавил правительство Запорожской области.

Эдуарду Зайнаку 56 лет. На момент назначения он являлся заместителем губернатора области, полномочным представителем губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании области, курирующим вопросы управления и распоряжения имуществом области, земельных отношений, обеспечения единого правового пространства, обеспечения деятельности мировых судей, регистрации актов гражданского состояния.

Олег Кувшинников, комментируя свое решение, сообщил, что перед новым руководителем правительства поставлено несколько задач. В том числе — координация работы правительства области с федеральными и правоохранительными структурами. а также органами государственной и муниципальной власти на территории Вологодской области. Цитирует слова губернатора GorodVO.