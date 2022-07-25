Эдуард Зайнак займет место председателя правительства Вологодской области

25.07.2022 [Политика]

Место председателя правительства Вологодской области займет Эдуард Зайнак. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Напомним, что предыдущий председатель Антон Кольцов возглавил правительство Запорожской области.

Эдуарду Зайнаку 56 лет.  На момент назначения он являлся заместителем губернатора области, полномочным представителем губернатора области и Правительства области в Законодательном Собрании области, курирующим вопросы управления и распоряжения имуществом области, земельных отношений, обеспечения единого правового пространства, обеспечения деятельности мировых судей, регистрации актов гражданского состояния.

Олег Кувшинников, комментируя свое решение, сообщил, что перед новым руководителем правительства поставлено несколько задач. В том числе — координация работы правительства области с федеральными и правоохранительными структурами. а также органами государственной и муниципальной власти на территории Вологодской области. Цитирует слова губернатора GorodVO.

Тэги: кадры

ТОП НЕДЕЛИ

Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вологодском районе 24 июля
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
«Зарплата всего 240 тысяч»: главе Великоустюгского района пришлось объяснить свои многомиллионные доходы
Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов
В Вологде планируют изменить схему движения транспорта у железнодорожного вокзала
Минюст приостановил деятельность Вологодского движения «Вместе»
В Вологодском районе смерч сорвал крыши нескольких гаражей и повредил кровлю дома
В Вологде ночью насмерть разбился мотоциклист

Похожие новости

В правительстве Вологодской области сменится председатель Комитета гражданской защиты населения

Александр Колычев покинул этот пост в начале августа

4608
0

Андрей Макаровский перешел на работу в «Севзапдорпроект»

Бывший руководитель «Вологдагорводоканала» теперь будет управлять проектным институтом

3789
0

Департамент экономического развития Вологодской области возглавил Евгений Климанов

Ранее он работал в управлении делами губернатор

7009
1

В медколледжах Вологодской области откроют 50 дополнительных бюджетных мест

Речь идет о местах для выпускников девятых классов в образовательных учреждениях Вологды и Великого Устюга

1718
0

В школах и детсадах Череповца не хватает педагогов

Об этом заявили участники открытого заседания профсоюзного комитета работников образования города

1386
0

Департамент здравоохранения через суд пытался взыскать штраф с отчисленного из медвуза студента-целевика

По договору, студент должен был успешно закончить медицинский вуз и устроиться на работу в учреждение здравоохранения на территории региона, но был отчислен

2442
0

В Вологодской области врачам будут компенсировать стоимость обучения в ординатуре

Речь идет о востребованных в регионе медицинских специальностях

1727
0

В Вологде педагогам будут компенсировать 75% от стоимости аренды жилья

Право на выплату имеют учителя, которые нуждаются в жилом помещении, имеют трудовой договор на постоянной основе, а также ходатайство руководителя детского сада или школы

2835
0

Экс-заммэра Вологды Евгений Скородумов перешел на работу в правительство Новосибирской области

Он назначен заместителем начальника департамента имущества и земельных отношений области

4503
0

Новым заммэра Череповца стал бывший начальник цеха на "Северстали" Дмитрий Лавров

32-летний мужчина приступил к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня

2433
0

452 медицинских работника не хватает в больницах и поликлиниках Вологды

Это 15 % от общего числа вакансий, открытых в различных организациях города

1778
0

Междуреченской ЦРБ выделят 5 млн рублей на ремонт помещений и закупку оборудования

Деньги из областного бюджета больница получит в ближайшие два года

1792
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Грант на создание керамических моделей вологодских домиков выиграли гончары Нуриджанян
В Соколе 25-летнего мужчину осудили за серию разбойных нападений на магазины
Маршруты для самостоятельного путешествия на автомобиле разработаны в Вологодской области
В Вологодской области на 16% поднялась заболеваемость коронавирусом
ВЦИОМ: главные причины стресса россиян - это работа и ситуация в Украине
В Кичменгском Городке ВАЗ-2102 врезался в арку сквера Победы
В Вологодской области в домах многодетных семей установлено более 3,5 тысяч пожарных извещателей
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1150
0
24.07.2022 [БлогоVO]

По миру распространяется ...оспа?! Как это понимать?

420
0
22.07.2022 [Обзор Прессы]

Два дня нас буквально окружали кружева

431
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика