Ребенок получил отравление угарным газом при пожаре в Вологде

Ребенок отравился угарным газом при пожаре, который произошел 23 июля в 9:34 по адресу: Вологда, Чернышевского, 71.

Возгорание произошло в коридоре однокомнатной квартиры, которая находится на 4-м этаже многоквартирного дома.

При том, что площадь пожара составила всего 0,5 квадратного метра и мама смогла сама потушить огонь водой еще до приезда пожарных, ребенок все же получил отравление окисью углерода. Ребенка с мамой доставили в травматологию Вологодской областной детской больницы, где врачи оказали всю необходимую помощь, провели оксигенотерапию. От госпитализации мать ребенка отказалась.

Предварительная причина пожара – детская шалость.