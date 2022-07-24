Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вологодском районе 24 июля

24.07.2022 [Происшествия]

Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения четырех автомобилей, которое произошло в Вологодском районе.

По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, ДТП произошло 24 июля в 7:30 на 51-м километре автодороги «Вологда – Медвежьегорск».

Сообщается, что 38-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашинами «Фольксваген Амарок», «Митсубиси Аутлендер», «Дэу Нексиа».

В результате ДТП погиб пассажир «Дэу» –  43-летний мужчина еще 3 человека пострадали.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Тэги: ДТП, погиб

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