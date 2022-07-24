Молодежная команда вологодского «Динамо» сыграла вничью 2:2 с кировским «Факелом»

24.07.2022 [Спорт]

Молодежная команда вологодского «Динамо» сыграла вничью 2:2 с кировским «Факелом» в вынесенном матче 9 тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», среди любительских команд 3 лиги.

Вологжане дважды уступали в счете, 0:1 и 1:2. Но могли спасти игру, благодаря дублю Ильи Кириллова, который забил свой второй мяч на 87-й минуте матча.

«Динамо-М» набирают 17 очков, и завершают на третьей строчке турнирной таблицы первый круг Первенства МФФ «Золотое кольцо». Следующий матч вологжане проведут 10 августа, дома сыграют со «СШОР-Волгой» из Тверской области.
 

Тэги: Футбол, «Динамо»

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