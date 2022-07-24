Вологодское «Динамо» арендовало полузащитника у ФК «Родина»

Полузащитник Иван Рапаков, права на которого принадлежат ФК «Родина», перешел в вологодское «Динамо» на правах аренды.

Это уже девятый новобранец который пополнил вологодский клуб нынешним летом.

Иван воспитанник вологодского футбола, начинал свою карьеру в ФК «СДЮСШОР-Вологда». Затем были ФК «Смоленск», ФК «Муром» и московская «Родина» (Москва). Клуб в прошлом сезоне стал чемпионом ФНЛ-2.

Посмотреть на Ивана, как и на всю команду можно будет уже в предстоящее воскресение, 24 июля, в этот день «Динамо-Вологда» во втором туре ФНЛ-2 примет московский клуб «Торпедо 2».