Вологжанка Анастасия Маркова стала серебряным призером Международных соревнований по плаванию

24.07.2022 [Спорт]

Вологжанка Анастасия Маркова стала серебряным призером Международных соревнований по плаванию.

В Казани, во Дворце водных видов спорта проходит Финал Кубка России и Международные соревнования по плаванию «Кубок дружбы 2022». Для участия в турнире приглашены спортсмены из России, Республики Беларусь, Казахстана, Алжира, Армении, Вьетнама, Сирии, Судана, Таджикистана, ЮАР и ДНР.

В первый соревновательный день вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров баттерфляем. Спортменка вышла в финал с лучшим временем. А в решающем заплыве 1.23 секунды уступила победительнице, Светлане Чимровой, заняв в итоге второе место.

Отметим что «Кубок дружбы 2022» завершится 25 июля.
 

Тэги: плавание

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