«Это не профессия, это состояние души»: участники «Вологодского объединения поисковиков» принимают поздравления с 10-летием организации

В июле 2012 года в нашем регионе было зарегистрировано объединение, которое взяло на себя задачу найти и захоронить солдат, пропавших без вести в годы войны.

Сегодня в организацию входит уже более 200 человек, 80 из которых – это школьники и студенты. В области открыто семь отделении организации, в которые может обратиться любой желающий, пройти обучение и присоединиться к участникам экспедиций.

«За 10 лет мы смогли стать единой командой, настоящей семьей. Я благодарна каждому из вас. Благодарна всем нашим победам, они дают стимул двигаться вперед. Благодарна всем нашим неудачам, которые делают нас сильнее, - сказала председатель МОО «ВОП» Ирина Метелкина. - Не каждая организация может похвастаться, что с нами вместе на одном раскопе работают Губернатор области или мэр города. Мы можем смело сказать, что это наши друзья и единомышленники. А значит, все, что мы делаем, делаем правильно».

В 2018 году «Вологодское объединение поисковиков» приобрело статус межрегионального – отделения были открыты в Ленинградской области, Республике Алтай и Республике Крым.

Всего с 2012 года силами объединения было проведено 36 поисковых экспедиций в Вологодской и Ленинградской областях, в которых приняли участие более одной тысячи человек. Найдены и захоронены с воинскими почестями 725 солдат и офицеров.

Крупнейшей является экспедиция «Вороново» в Ленинградской области. Впервые она была организована 10 лет назад. В разные годы в ней принимало участие до 200 поисковиков из 12 регионов России и представители Германии.

Также поисковые работы проводятся в Оште – единственном месте не территории области, где шли бои. С 2016 по 2021 годы там были обнаружены и захоронены останки 113 солдат и офицеров.

На местах гибели воинов поисковики размещают памятные знаки - на сегодняшний день установлено 16 звезд.

«Уважаемые друзья, примите искренние поздравления от председателя Законодательного Собрания области Андрея Николаевича Луценко и всего депутатского корпуса. Говоря о работе «Вологодского объединения поисковиков, так или иначе мы говорим о памяти. Сегодня это стало основополагающим понятием как для конкретного человека, так и нашего государства в целом, - заявил заместитель председателя Законодательного Собрания области Игорь Даценко. - Огромное вам спасибо за то, что вы делаете, за то, что сохраняете эту память. Все вы, независимо от возраста, места работы – очень увлеченные люди. И по-другому здесь быть не может. Хочу поблагодарить вас за вашу работу, пожелать развития объединению, а каждому из вас – здоровья, счастья, спокойствия и мирного неба над головой».

Важным направлением для объединения является образовательная и военно-патриотическая работа. Вологодскими поисковиками была разработана учебная программа по курсу «военная археология».

Большое внимание уделяется воспитанию молодежи - только в прошлом году было проведено более 100 уроков мужества, в которых приняли участие около двух тысяч школьников.

«С чего начинается Родина – с памяти о тех, кто возвращается с полей сражений домой. С вас, кто целыми семьями выезжает в экспедиции и поднимает погибших бойцов, - отметила депутат ЗСО Марина Денисова. - Самое главное, что все мы любим нашу Родину, верны ей. А вы – храните и защищаете память. Она должна жить в веках. Я уверена, что в том числе и благодаря вам, никакой фашизм не пройдет. Низкий вам поклон за эту важную работу».

Многие участники «Вологодского объединения поисковиков» в честь 10-летия организации получили награды Министерства обороны, Губернатора и Законодательного Собрания области.

Сегодняшний праздник вологодские поисковики также решили совместить с образовательной программой. В Вологде работают сразу несколько площадок, на которых специалисты рассказывают о создании школьных поисковых отрядов, патриотической работе с молодежью, проектах по увековечиванию памяти погибших бойцов, институте наставничества, а также по ведению документации, эксгумации и антропологической экспертизе останков участников Великой Отечественной войны.